"Нафтогаз" купил у поляков 100 млн куб. м природного газа

НАК " Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставку еще около 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) с польской компанией Orlen, являющейся одной из крупнейших нефтяных корпораций Центральной и Восточной Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что топливо будет поступать из партии американского LNG, после регазификации газ транспортируют на польско-украинскую границу.

Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон.

В "Нафтогазе" отмечают, что это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн. куб. м LNG.

"Сотрудничество с Orlen позволяет Украине расширять возможности импорта LNG и повышать энергетическую безопасность. Мы продолжаем работать над диверсификацией источников поставок, чтобы гарантировать надежность и доступность газа для страны. Это особенно важно в условиях постоянных атак россиян на нашу газовую инфраструктуру", – отметил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Ранее "Нафтогаз" и Orlen заключили меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа. В рамках соглашения о сотрудничестве был подписан контракт на поставку около 100 млн. куб. м газа.

Почему Украина увеличила импорт газа?

В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

По прогнозам экспертов, в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале из-за постепенного потепления, что приведет к сокращению объемов потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.