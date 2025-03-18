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"Нафтогаз" купив у поляків 100 млн куб. м природного газу
НАК "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання ще близько 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) з польською компанією Orlen, яка є однією з найбільших нафтових корпорацій Центральної та Східної Європи.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що паливо надходитиме з партії американського LNG після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону.
Газ буде поставлений в Україну вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.
У "Нафтогазі" зауважують, що це вже другий контракт на постачання палива, підписаний у межах меморандуму про взаєморозуміння між компаніями. Перший також передбачав поставку 100 млн куб. м LNG.
"Співпраця з Orlen дозволяє Україні розширювати можливості імпорту LNG та підвищувати енергетичну безпеку. Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.
Раніше "Нафтогаз" та Orlen уклали меморандум про співпрацю у сфері зрідженого природного газу. У межах угоди про співпрацю був підписаний контракт на постачання близько 100 млн куб. м газу.
Чому Україна збільшила імпорт газу?
Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.
За прогнозами експертів, у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому через поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.
Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.
Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.