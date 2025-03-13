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Група "Нафтогаз" у лютому сплатила на 400 млн грн більше податків, ніж рік тому
За лютий поточного року Група “Нафтогаз” сплатила 5,8 млрд грн податків – це на 400 млн грн (9,4% )більше, ніж за аналогічний період 2024-го.
Про це інформує пресслужба компанії.
Основні цифри
У лютому 2025 року до державного бюджету надійшло 5,2 млрд грн, що на 400 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли сума становила 4,8 млрд грн.
Також до місцевих бюджетів сплачено 530 млн грн, що є на 24 млн грн більше, ніж у лютому 2024 року (506 млн грн).
Зазначається, що Група "Нафтогаз" продовжує активно підтримувати українську економіку. У січні 2025 року її підприємства забезпечили 7,6% від усіх податкових надходжень до державного бюджету України, що є важливим внеском у умовах війни.
Про "Нафтогаз"
Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".
Нагадаємо, "Нафтогаз" за результатами тендеру замовив ТОВ "Корн Феррі" послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку кандидатів на вакантну посаду голови правління за 2,70 млн грн.