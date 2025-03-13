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Группа "Нафтогаз" в феврале уплатила на 400 млн грн больше налогов, чем год назад
За февраль текущего года Группа "Нафтогаз" уплатила 5,8 млрд грн налогов — это на 400 млн грн (9,4%) больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Основные цифры
В феврале 2025 года в государственный бюджет поступило 5,2 млрд грн, что на 400 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составила 4,8 млрд грн.
Также в местные бюджеты уплачено 530 млн грн, что на 24 млн грн больше, чем в феврале 2024 года (506 млн грн).
Группа "Нафтогаз" продолжает активно поддерживать украинскую экономику. В январе 2025 года ее предприятия обеспечили 7,6% всех налоговых поступлений в государственный бюджет Украины, что является важным вкладом в условиях войны.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".
Напомним, "Нафтогаз" по результатам тендера заказал ООО "Корн Ферри" услуги рекрутинговых агентств по поиску кандидатов на вакантную должность председателя правления за 2,70 млн грн.