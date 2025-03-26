"Нафтогаз" получил от Норвегии газопоршневые установки на 150 МВт для укрепления энергосистемы

Норвежское правительство в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) предоставило группе "Нафтогаз" критически важное энергетическое оборудование. Это поможет Украине укрепить свою энергетическую безопасность и обеспечить стабильную поставку энергии.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Как отметил глава группы Роман Чумак, "Нафтогаз" получил 16 газопоршневых установок общей мощностью 150 МВт для своих теплоэлектростанций. Это значительно повысит энергетическую безопасность двух крупных городов и обеспечит электроэнергией и теплом более 500 тысяч жителей Днепропетровщины в течение следующего отопительного сезона.

Кроме того, АО "Укргаздобыча" получило оборудование для усиления добычи природного газа, что критически важно для энергетической безопасности страны.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что переданное оборудование является не только краткосрочным решением, но и стратегической инвестицией в более устойчивое и безопасное энергетическое будущее Украины.

Энергетическая поддержка Украины

Напомним, 26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.

Дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн. евро грантов от правительства Норвегии. Этот ресурс поможет Украине накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона.

Также в октябре прошлого года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о новом пакете энергетической поддержки Украины в преддверии зимы в размере 250 миллионов евро.

Следует отметить, что этого отопительного сезона Украина могла бы обходиться без импорта газа. Однако из-за атак РФ, по оценкам Reuters, страна потеряла 40% собственной добычи голубого топлива. Как отмечают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры сложна, но не критична, и находится под полным контролем.