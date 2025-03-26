Норвегия выделяет дополнительные 95 млн евро на закупку газа для Украины

Норвежское правительство выделило дополнительный один миллиард норвежских крон (95 млн евро) в поддержку импорта газа в Украину, чтобы обеспечить бесперебойные поставки для населения, предприятий и промышленности.

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Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Новое финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и будет использоваться для закупки газа из западных источников. Получателем газа станет украинская государственная компания "Нефтегаз".

"Более безопасное энергоснабжение имеет важное значение для устойчивости Украины. Это была одна из тем, что обсуждалась во время визита президента Зеленского в Норвегию на прошлой неделе. Существует настоятельная потребность в увеличении финансирования импорта газа для обеспечения электроэнергией и отоплением домов, предприятий и государственных учреждений. Норвегия вносит свой вклад в удовлетворение.

Сообщается, что импортируемый газ будет использован для обеспечения потребностей потребления и увеличения запасов газа в случае дальнейших атак россиян на газовую инфраструктуру, а финансирование предоставляется в рамках Программы поддержки "Нансен для Украины", средства взяты из ассигнований на энергетический сектор Украины на 2025 год.

Энергетическая поддержка Украины

Напомним, 26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении ссуды НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.

Дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн. евро грантов от правительства Норвегии. Этот ресурс поможет Украине накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона.

Также в октябре прошлого года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о новом пакете. энергетической поддержки Украины в преддверии зимы в размере 250 миллионов евро.