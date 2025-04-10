"Нафтогаз" відновив понад половину видобутку, втраченого внаслідок обстрілів РФ

Група "Нафтогаз" відновила понад половину видобутку блакитного палива, втраченого після лютневих російських обстрілів газової інфраструктури.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як підкреслив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення. За перші три місяці поточного року ворог завдав понад 8 ракетно-дронових атак по об'єктам групи. Було зафіксовано більше ніж 100 влучань.

У такій кризовій ситуації "Нафтогаз" забезпечив терміновий імпорт газу, що дозволило гарантувати тепло в оселях українців.

«Ми забезпечили терміновий імпорт природного газу протягом першого кварталу, збалансували потреби, і жоден українець не відчув дефіциту газу або дефіциту тепла», — підкреслив Чумак.

Він додав, що підготовка до наступної зими вже розпочалася.

Нагадаємо, 26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Також норвезький уряд виділив один мільярд норвезьких крон (95 млн євро) на підтримку імпорту газу в Україну, щоб забезпечити безперебійне постачання для населення, підприємств та промисловості.

Україні треба імпортувати з Європи рекордні обсяги газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.