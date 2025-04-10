"Нафтогаз" возобновил более половины добычи, потерянной в результате обстрелов РФ

Группа " Нафтогаз " возобновила более половины добычи голубого топлива, потерянного после февральских российских обстрелов газовой инфраструктуры.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак, этот отопительный сезон стал самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения. За первые три месяца текущего года враг нанес более 8 ракетно-дроновых атак по объектам группы. Было зафиксировано более 100 попаданий.

В такой кризисной ситуации "Нафтогаз" обеспечил срочный импорт газа, что позволило гарантировать тепло в домах украинцев.

"Мы обеспечили срочный импорт природного газа в течение первого квартала, сбалансировали потребности, и ни один украинец не испытал дефицита газа или дефицита тепла", — отметил Чумак.

Он добавил, что подготовка к следующей зиме уже началась.

Напомним, 26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.

Также норвежское правительство выделило один миллиард норвежских крон (95 млн евро) в поддержку импорта газа в Украину, чтобы обеспечить бесперебойные поставки для населения, предприятий и промышленности.

Украине нужно импортировать из Европы рекордные объемы газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.