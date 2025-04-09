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Фактическая цена реализации украинского газа за год выросла почти на 50%
В марте 2025 года зафиксирован рост фактической цены реализации природного газа, добытого в Украине, до 17 362 грн за 1 тыс. м³. Это составляет увеличение на 6,5% по отношению к февралю 2025 года (16 307 грн за 1 тыс. м³) и значительный годовой прирост в 49.4% по сравнению с мартом прошлого года (11 621 грн за 1 тыс. м³).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Эта цена была определена как среднее арифметическое значение следующих величин за период с первого по последний день февраля 2025 (для определения цены на март 2025):
- Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нафтогаз Украины". В феврале 2025 г. (для марта 2025 г.) договоры не заключались.
- Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В феврале 2025 г. (для марта 2025 г.) договоры не заключались.
- Средняя арифметическая цена на природный газ: 17 362,12 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), рассчитанная как среднее арифметическое значение между ценами, опубликованными в отчетах Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market.
Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нафтогаза" по цене 7,96 грн за кубометр.
Напомним, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.