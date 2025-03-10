В Украине упала фактическая цена на реализацию природного газа в феврале

Фактическая цена реализации украинского природного газа в феврале 2025 года снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 16 307 грн за 1 тыс. м³ (без НДС). Однако по сравнению с февралем 2024 года цена выросла на 33,88%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Указывается, что такая цена является максимальным показателем нижеприведенных величин:

Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нефтегаз Украины". В январе 2025 г. (для февраля 2025 г.) договоры не заключались.

Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В январе 2025 г. (для февраля 2025 г.) договоры не заключались.

Средняя арифметическая цена на природный газ: 16 306,79 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), рассчитанная как среднее арифметическое значение между ценами, опубликованными в отчетах Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нефтегаза" по цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м природного газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры. Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко.