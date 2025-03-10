Россия снова атакует газодобычу: последствия и подготовка к следующей зиме

Россия в пятницу 7 марта совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, а основными целями стали объекты газодобычи в нескольких областях. НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что это уже семнадцатая атака на инфраструктурные объекты компании. Крупнейшая частная газодобывающая компания страны ДТЭК также сообщила, что в результате атаки был поврежден объект компании, из-за чего пришлось остановить добычу. По моей информации, кроме «Нефтегаза» и ДТЭК повреждения были и у других компаний.

Итак, Россия атаковала объекты как государственных, так и частных газодобывающих компаний. Вероятной целью было сорвать подготовку Украины к прохождению следующей зимы. Учитывая существенное потепление первой недели марта, можно с уверенностью сказать, что Украине удалось пройти текущий отопительный сезон.

Однако прохождение этой зимы также было затруднено, в первую очередь, в результате российских обстрелов газодобывающих объектов в течение февраля 2025 года. Для покрытия потерь от добычи "Нефтегаза" пришлось привлекать дополнительные объемы импорта природного газа из Европы. Благодаря дополнительному импорту и имеющимся запасам в подземных хранилищах февраль прошел без отключений потребителей.

Украина уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону, который учитывая невысокие запасы газа в подземных хранилищах будет точно не легче нынешнего. И повреждения газодобычи, которые были в феврале и марте, будут иметь заметное влияние на подготовку к следующей зиме.

Фактически сокращение объемов добычи природного газа напрямую влияет на увеличение потребности в импорте этого газа из-за рубежа. Если еще в январе министр энергетики Украины заявлял о необходимости импорта 1 миллиарда кубометров газа до следующей зимы, то уже в феврале цифры импорта варьировали от 1,5 до 6 миллиардов кубометров. Тем не менее, все эти цифры условны, а реальные объемы импорта могут еще неоднократно изменяться под влиянием оперативного баланса внутреннего газового рынка и потребностей, которые необходимо покрыть.

Важной новостью в этом плане стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере LNG между "Нафтогазом" и польской Orlen. В рамках этого меморандума компании договорились о поставках 100 млн кубометров природного газа для Украины, поставленного в виде LNG к литовскому терминалу Клайпеда, после чего регазифицирован и транспортирован через Польшу в Украину.

Другая украинская компания — ДТЭК — также заявляла о планах заключить договоры поставки LNG с американскими производителями. Это положительные новости и, безусловно, правильные шаги для заблаговременного контрактования объемов природного газа для импорта в Украину.

Еще одной важной новостью, которая будет оказать значительное влияние на прохождение следующей зимы, являются планы Кабинета министров Украины возложить специальные обязанности (ПСО) на государственную "Укрнафту" по продаже природного газа "Нафтогазу" для дальнейшей реализации потребителям, получающим ресурс по льготным ценам: населению, предприятиям теплокоммунэнерго и производителям электроэнергии.

Такое решение поможет "Укргаздобыче", которое было традиционным источником газа для ПСО, и потеряло определенные объемы добычи в результате неоднократных российских атак.