Росія знову атакує газовидобуваня: наслідки та підготовка до наступної зими

Росія у п’ятницю 7 березня здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, а основними цілями стали об’єкти газовидобутку в декількох областях. НАК “Нафтогаз України” повідомила, що це вже сімнадцята атака на інфраструктурні об’єкти компанії. Найбільша приватна газовидобувна компанія країни ДТЕК також повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджено об’єкт компанії, через що довелося зупинити видобуток. За моєю інформацією, окрім «Нафтогазу» та ДТЕК пошкодження були й в інших компаній.

Отже, Росія атакувала об’єкти як державних, так і приватних газовидобувних компаній. Ймовірною ціллю було саме зірвати підготовку України до проходження наступної зими. Враховуючи суттєве потепління в перший тиждень березня, можна з упевненістю сказати, що Україні вдалося пройти поточний опалювальний сезон.

Однак, проходження цієї зими також було ускладнено, в першу чергу, внаслідок російських обстрілів газовидобувних об’єктів протягом лютого 2025 року. Для покриття втрат від видобутку "Нафтогазу" довелося залучати додаткові обсяги імпорту природного газу з Європи. Завдяки додатковому імпорту та наявних запасів у підземних сховищах лютий пройшов без відключень споживачів.

Україна вже починає підготовку до наступного опалювального сезону, який враховуючи невисокі запаси газу в підземних сховищах буде точно не легшим за цьогорічний. І пошкодження газовидобутку, що були в лютому та березні матимуть помітний вплив на підготовку до наступної зими.

Фактично, скорочення обсягів видобутку природного газу напряму впливає на збільшення потреби в імпорті цього газу з-за кордону. Якщо ще в січні міністр енергетики України заявляв про потреби імпортувати 1 мільярд кубометрів газу до наступної зими, то вже у лютому цифри імпорту варіювали від 1,5 до 6 мільярдів кубометрів. Проте, всі ці цифри є умовними, а реальні обсяги імпорту можуть ще неодноразово змінюватися під впливом оперативного балансу внутрішнього газового ринку та тих потреб, які необхідно покрити.

Важливою новиною в цьому плані стало підписання меморандуму щодо співпраці у сфері LNG між "Нафтогазом" та польською Orlen. В рамках цього меморандуму компанії домовилися про постачання 100 млн кубометрів природного газу для України, який було поставлено у вигляді LNG до литовського термінала Клайпеда, після чого регазифіковано та транспортовано через Польщу до України.

Інша українська компанія — ДТЕК — також заявляла про плани укласти договори постачання LNG з американськими виробниками. Це позитивні новини та безумовно правильні кроки для завчасного контрактування обсягів природного газу для імпорту до України.

Ще однією важливою новиною, яка матиме значний вплив на проходження наступної зими, є плани Кабінету міністрів України покласти спеціальні обов’язки (ПСО) на державну "Укрнафту" щодо продажу природного газу "Нафтогазу" для подальшої реалізації споживачам, що отримують ресурс за пільговими цінами: населенню, підприємствам теплокомуненерго та виробникам електроенергії.

Таке рішення допоможе "Укргазвидобуванню", що було традиційним джерелом газу для ПСО, та яке втратило певні обсяги видобутку внаслідок неодноразових російських атак.