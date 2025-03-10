В Україні впала фактична ціна на реалізацію природного газу в лютому

Фактична ціна реалізації українського природного газу в лютому 2025 року знизилася на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, до 16 307 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ). Однак, порівняно з лютим 2024 року, ціна зросла на 33,88%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Вказується, що така ціна є максимальним показником нижченаведених величин:

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У січні 2025 року (для лютого 2025 року) договори не укладалися.

Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У січні 2025 року (для лютого 2025 року) договори не укладалися.

Середня арифметична ціна природного газу: 16 306,79 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), розрахована як середнє арифметичне значення між цінами, опублікованими у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м природнього газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури. Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко.