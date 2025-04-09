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Прибыль "Оператора ГТС" в 2024 году сократилась почти на 75%
В 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
Отмечается, что общество обратилось в Министерство энергетики Украины с предложением согласовать направление 75% чистого дохода, а именно 2,1 млрд грн, на выплату дивидендов в государственный бюджет.
"Несмотря на окончание транзита природного газа, что оказало существенное влияние на обесценивание активов компании на конец отчетного года, Общество получило прибыль по итогам прошлого года в размере почти 3 миллиарда гривен и готово оплатить существенные дивиденды в государственный бюджет", — подчеркнул генеральный директор "Оператора ГТС" Дмитрий Липпа.
Обязательный аудит ОГТСУ провела независимая фирма Crowe Erfolg Ukraine, издавшая безусловно-положительное аудиторское мнение. Согласно ее результатам, финансовая отчетность за 2024 год достоверно отражает финансовое состояние компании и отвечает международным стандартам и законодательным требованиям.
Об увольнении Липпы
Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уходит с должности после завершения отопительного сезона.
Дмитрий Липпа управляет компанией "Оператор ГТС Украины" около двух лет. Он вступил в должность генерального директора в марте 2023 года по результатам конкурсного отбора, после соответствующего назначения Кабинетом министров.
Имеет многолетний управленческий опыт в промышленности, в частности, в реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации производственных предприятий.