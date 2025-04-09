Прибуток "Оператора ГТС" у 2024 році скоротився майже на 75%

У 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.

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Про це інформує пресслужба ОГТСУ.

Зазначається, що товариство звернулося до Міністерства енергетики України з пропозицією погодити спрямування 75% чистого доходу, а саме 2,1 млрд грн, на виплату дивідендів до державного бюджету.

"Не зважаючи на закінчення транзиту природного газу, що мало суттєвий вплив на знецінення активів компанії на кінець звітного року, Товариство отримало прибуток за підсумками минулого року у розмірі майже 3 мільярди гривень та готове сплатити суттєві дивіденди до державного бюджету", – наголосив генеральний директор "Оператора ГТС" Дмитро Липпа.

Обов’язковий аудит ОГТСУ провела незалежна фірма Crowe Erfolg Ukraine, яка видала безумовно-позитивну аудиторську думку. Згідно з її результатами, фінансова звітність за 2024 рік достовірно відображає фінансовий стан компанії та відповідає міжнародним стандартам і законодавчим вимогам.

Про звільнення Липпи

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Дмитро Липпа залишає посаду після завершення опалювального сезону.

Дмитро Липпа керує компанією "Оператор ГТС України" майже два роки. Він обійняв посаду генерального директора у березні 2023 року за результатами конкурсного відбору, після відповідного призначення Кабінетом міністрів.

Має багаторічний управлінський досвід у промисловості, зокрема в реалізації проєктів із підвищення операційної ефективності та модернізації виробничих підприємств.