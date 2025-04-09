Фактична ціна реалізації українського газу за рік зросла майже на 50%

У березні 2025 року зафіксовано зростання фактичної ціни реалізації природного газу, видобутого в Україні, до 17 362 грн за 1 тис. м³. Це становить збільшення на 6,5% відносно лютого 2025 року (16 307 грн за 1 тис. м³) та значний річний приріст у 49.4% порівняно з березнем минулого року (11 621 грн за 1 тис. м³).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ця ціна була визначена як середнє арифметичне значення наступних величин за період з першого по останній день лютого 2025 року (для визначення ціни на березень 2025 року):

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У лютому 2025 року (для березня 2025 року) договори не укладалися.

Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У лютому 2025 року (для березня 2025 року) договори не укладалися.

Середня арифметична ціна природного газу: 17 362,12 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), розрахована як середнє арифметичне значення між цінами, опублікованими у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, у 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.