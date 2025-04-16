"Нафтогаз" увеличил уплату налогов на 3,4 млрд грн в марте

Предприятия группы " Нафтогаз " за март 2025 года уплатили 11,7 млрд грн. Это на 3,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уплаченные "Нафтогазом" налоги составляют 7,3% от общих налоговых поступлений в государственный бюджет Украины в марте.

Сообщается, что в государственный бюджет "Нафтогаз" направила 11,1 млрд. грн. Еще 575 миллионов было перечислено в местные бюджеты.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, с начала года сумма уплаченных налогов уже превысила 23,2 млрд. грн.

За февраль текущего года компания уплатила 5,8 млрд грн налогов, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе 2025 года компании группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет и местные бюджеты 5,8 млрд грн, тогда как в январе 2024 года налогов было уплачено на 0,3 млрд грн больше — 6,1 млрд грн.

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Напомним, 26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения двух следующих отопительных сезонов.

Также норвежское правительство выделило один миллиард норвежских крон (95 млн евро) в поддержку импорта газа в Украину, чтобы обеспечить бесперебойные поставки для населения, предприятий и промышленности.