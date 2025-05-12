За четыре месяца "Нафтогаз" уплатил более 30 миллиардов гривен налогов

За январь-апрель 2025 года компании группы "Нафтогаз" перечислили в бюджеты всех уровней 30,3 млрд грн налогов — это больше, чем за аналогичный период прошлого года (28,4 млрд грн).

Об этом идет речь на сайте компании.

Отмечается, что со всей суммы в апреле энергокомпания уплатила 7,1 млрд. грн. налогов: из них 6,4 млрд. грн. поступило в государственный бюджет, еще 692 млн. грн. — в местные.

"С начала года группа обеспечила 7,6% всех налоговых поступлений в бюджет", — отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Добавим, что за март "Нафтогаз" уплатил 11,7 млрд грн. Это на 3,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе 2025 года компании группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет и местные бюджеты 5,8 млрд грн, тогда как в январе 2024 года налогов было уплачено на 0,3 млрд грн больше – 6,1 млрд грн.

Компания "Нефтегаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".