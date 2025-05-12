Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,55

+0,04

EUR

46,75

--0,13

Наличный курс:

USD

41,49

41,42

EUR

47,20

47,00

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За четыре месяца "Нафтогаз" уплатил более 30 миллиардов гривен налогов

Нефтегаз
Нафтогаз уплатил более 30 миллиардов гривен налогов / Depositphotos

За январь-апрель 2025 года компании группы "Нафтогаз" перечислили в бюджеты всех уровней 30,3 млрд грн налогов — это больше, чем за аналогичный период прошлого года (28,4 млрд грн).

Об этом идет речь на сайте компании.

Отмечается, что со всей суммы в апреле энергокомпания уплатила 7,1 млрд. грн. налогов: из них 6,4 млрд. грн. поступило в государственный бюджет, еще 692 млн. грн. — в местные.

"С начала года группа обеспечила 7,6% всех налоговых поступлений в бюджет", — отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Добавим, что за март "Нафтогаз" уплатил 11,7 млрд грн. Это на 3,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе 2025 года компании группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет и местные бюджеты 5,8 млрд грн, тогда как в январе 2024 года   налогов было уплачено на 0,3 млрд грн больше   – 6,1 млрд грн.

Компания "Нефтегаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Автор:
Татьяна Гойденко