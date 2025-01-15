СМИ узнали, сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

За 2023-2024 годы четыре члена наблюдательного совета " Нафтогаза " получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

Об этом пишет "Главком".

Кто входит в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Наблюдательный совет, согласно уставу "Нафтогаза", является коллегиальным органом, частично осуществляющим управление компанией, а также контролирующим и регулирующим деятельность правления (исполнительного органа компании, осуществляющего управление ее текущей деятельностью).

Фото: Наблюдательный совет НАК "Нефтегаз Украины"

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета являются семь человек:

Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;

– бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy; Тор Мартин Анфиннсен – бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;

– бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power; Ричард Хуквэй занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании;

занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании; Людо Ван дер Хейден – директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере;

– директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере; Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины. Учредительница и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики.

– советница премьер-министра Украины. Учредительница и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Ростислав Шурма – заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

– заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". Константин Марьевич – первый заместитель госсекретаря Кабмина. 2014-2016 годы — занимал руководящие должности в Минрегионе, а также был заместителем управляющего делами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. С 2016 по 2019 год работал заместителем руководителя, руководителем Службы вице-премьера Украины. С 2020 года работал в должности госсекретаря Минэкономики, а с июня 2021 назначен первым заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.

"Угроза национальной безопасности"

В ноябре 2024 года "Главком" направил запрос к руководству наблюдательного совета "Нафтогаза" с просьбой обнародовать суммы выплат перечисленных должностных лиц. Согласно закону, эта информация общественно важна и должна быть публичной.

Но компания вопреки этому отклонила запрос редакции, найдя удивительный аргумент. Мол, "информационные ресурсы "Нафтогаза" подвергаются многочисленным кибератакам", и "обнародование запрашиваемой информации может нанести вред национальной безопасности Украины". В компании посоветовали изданию подождать окончания военного положения, и только тогда запрашиваемая зарплата будет в свободном доступе на сайте компании.

"Главком" обратился за помощью к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубенцу, направив жалобу о нарушении "Нафтогазом" права на доступ к публичной информации. После этого обжалования компания таки предоставила "Главкому" данные о зарплатах членов наблюдательного совета.

Какие зарплаты

Ниже – таблица, полученная редакцией, со сведениями о зарплате и других доплатах, полученных членами наблюдательного совета "Нафтогаза".

За 2023-2024 годы члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Людо Ван дер Хейден, Тор Мартин Анфиннсен, Ричард Хуквей и Наталья Бойко получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). При этом, как сообщил начальник юридического департамента "Нафтогаза" Игорь Моисеев в ответе на запрос журналистов, ни копейки вознаграждения за два года не получили члены наблюдательного совета Ростислав Шурма, Константин Марьевич и Энтони Марино.

Стоит добавить, что после увольнения Алексея Чернышева наблюдательный совет назначил временным исполняющим обязанности председателя правления "Нафтогаза" Романа Чумака, занимавшего должность финансового директора компании.