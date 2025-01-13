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Наблюдательные советы государственных компаний подлежат оценке своей работы: кого касается
Кабинет министров принял правила оценки работы наблюдательных советов госкомпаний и требования к отчетности.
Об этом сообщает Минэкономики.
О каких госкомпаниях речь
Документ предусматривает, что оценку деятельности за 2024 год должны обязательно пройти наблюдательные советы следующих госкомпаний:
- "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго";
- НАК "Нафтогаз Украины";
- "Оператор газотранспортной системы Украины".
Порядок позволит оценить независимость наблюдательных советов и соответствие их работе принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития. Также принятие документа является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.
О порядке оценки
Порядок оценки содержит следующие положения:
- элементы оценки, по которым устанавливаются выводы;
- виды оценки деятельности наблюдательного совета;
- критерии привлечения независимого консультанта для осуществления внешней оценки деятельности наблюдательного совета;
- порядок отбора независящего консультанта;
- порядок оформления результатов оценки;
- порядок вынесения решения по результатам оценки
Документ также требует подачи отчета о годовой деятельности наблюдательного совета общим собраниям компании или уполномоченному органу управления до 30 марта каждого года.
Отчет должен содержать информацию о выполнении стратегического плана развития компании, достижениях кратко- и среднесрочных финансовых, операционных и нефинансовых целей, определенных в письме ожиданий собственника.