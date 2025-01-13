Наблюдательные советы государственных компаний подлежат оценке своей работы: кого касается

Кабинет министров принял правила оценки работы наблюдательных советов госкомпаний и требования к отчетности.

Об этом сообщает Минэкономики.

О каких госкомпаниях речь

Документ предусматривает, что оценку деятельности за 2024 год должны обязательно пройти наблюдательные советы следующих госкомпаний:

"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго";

НАК "Нафтогаз Украины";

"Оператор газотранспортной системы Украины".

Порядок позволит оценить независимость наблюдательных советов и соответствие их работе принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития. Также принятие документа является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

О порядке оценки

Порядок оценки содержит следующие положения:

элементы оценки, по которым устанавливаются выводы;

виды оценки деятельности наблюдательного совета;

критерии привлечения независимого консультанта для осуществления внешней оценки деятельности наблюдательного совета;

порядок отбора независящего консультанта;

порядок оформления результатов оценки;

порядок вынесения решения по результатам оценки

Документ также требует подачи отчета о годовой деятельности наблюдательного совета общим собраниям компании или уполномоченному органу управления до 30 марта каждого года.

Отчет должен содержать информацию о выполнении стратегического плана развития компании, достижениях кратко- и среднесрочных финансовых, операционных и нефинансовых целей, определенных в письме ожиданий собственника.