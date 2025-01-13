Кабмин разрешил привлекать иностранные компании к модернизации военной техники

Кабинетом министров разрешил привлекать иностранные компании к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Соответствующее решение правительство приняло по инициативе Министерства обороны 10 января.

Как сообщили в ведомстве, были внесены соответствующие изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции.

Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

Как отметил заместитель министра обороны Анатолий Клочко, особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям.

В частности, в принятом правительством постановлении подробно прописан порядок передачи техники для модернизации, требования к поддержанию ее исправности и вопросы обучения персонала и контроля качества.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ определяет особенности и этапность опытно-конструкторских работ по разработке, переоборудованию или модернизации вооружения, военной и специальной техники (в частности, уточнены этапы для кораблей). Предусмотрена и возможность выполнения ремонта с продлением установленных показателей во время выполнения работ по переоборудованию или модернизации.

В Минобороны подчеркивают, что его инициатива открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества, а сама модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность посредством применения передовых западных технологий.

Кроме того, постановлением урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции, что призвано обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения и техники.