- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кабмін дозволив залучати іноземні компанії до модернізації військової техніки
Кабінетом міністрів дозволив залучати іноземні компанії до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Відповідне рішення уряд ухвалив за ініціативою Міністерства оборони 10 січня.
Як повідомили у відомстві, було внесено відповідні зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції.
Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами. Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг.
Як зазначив заступник міністра оборони Анатолій Клочко, особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.
Зокрема, у прийнятій урядом постанові детально прописано порядок передачі техніки для модернізації, вимоги до підтримання її справності та питання навчання персоналу та контролю якості.
Як повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, документ визначає особливості та етапність дослідно-конструкторських робіт з розроблення, переобладнання чи модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки (зокрема, уточнено етапи для кораблів). Передбачено й можливість виконання ремонту з продовженням встановлених показників під час виконання робіт з переобладнання чи модернізації.
В Міноборони наголошують, що його ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці, а сама модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій.
Окрім цього, постановою врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції, що покликано забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння й техніки.