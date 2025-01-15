ЗМІ дізналися, скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

За 2023-2024 роки чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). Ще троє не отримали жодної копійки.

Про це пише "Главком".

Хто входить до наглядової ради "Нафтогазу"

Наглядова рада, згідно зі статутом "Нафтогазу", є колегіальним органом, що частково здійснює управління компанією, а також контролює та регулює діяльність правління (виконавчого органу компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю).

Фото: Наглядова рада НАК "Нафтогаз України"

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Нафтогазу", членами наглядової ради є семеро осіб:

Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Наталія Бойко – радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

– радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Ростислав Шурма – заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

– заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

"Шкода національній безпеці"

У листопаді 2024 року "Главком" відправив запит до керівництва наглядової ради "Нафтогазу" з проханням оприлюднити суми виплат перелічених посадовців. Згідно з законом, ця інформація є суспільно важливою та має бути публічною.

Але компанія, всупереч цьому, відхилила запит редакції, знайшовши дивовижний аргумент. Мовляв, "інформаційні ресурси "Нафтогазу" піддаються численним кібератакам", і "оприлюднення запитуваної інформації може завдати шкоди національній безпеці України". У компанії порадили виданню почекати закінчення воєнного стану, і тільки тоді запитувані зарплати будуть у вільному доступі на сайті компанії.

Відтак "Главком" звернувся за допомогою до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубенця, надіславши скаргу про порушення "Нафтогазом" права на доступ до публічної інформації. Після цього оскарження компанія таки надала "Главкому" дані про зарплати членів наглядової ради.

Які зарплати

Нижче – таблиця, отримана редакцією, з відомостями про зарплату та інші доплати, які отримали члени наглядової ради "Нафтогазу".

За 2023-2024 роки члени наглядової ради "Нафтогазу" Людо Ван дер Хейден, Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей та Наталія Бойко отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). При цьому, як повідомив начальник юридичного департаменту "Нафтогазу" Ігор Моісеєв у відповіді на запит журналістів, жодної копійки винагороди за два роки не взяли члени наглядової ради Ростислав Шурма, Костянтин Мар'євич та Ентоні Маріно.

Варто додати, що після звільнення Олексія Чернишова наглядова рада призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "Нафтогазу" Романа Чумака, який обіймав посаду фінансового директора компанії.