Ще одна українська компанія почала постачати біометан у Європу: деталі

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що компанія експортувала майже 73 тис. куб м біометану, що зберігався в українських ПСГ, газотранспортною системою через Угорщину.

Покупцем біометану "Галс Агро" стала німецька Uniper

"Галс Агро" запустила виробництво першого промислового біометану в 2023 році на Линовицькому біогазовому комплексі, проєктна потужність якого становить 3 млн куб м на рік.

В листопаді 2024 року компанія почала закачувати біометан до українських підземних сховищ газу.

Таким чином "Галс Агро" стала третім експортером біометану, приєднуючись до "Вітагро" та МХП.

Про експорт біометану

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи . Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Нещодавно компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до Європейського Союзу.

В 2025 році бізнес може інвестувати €50 млн у будівництво як мінімум 10 нових біометанових заводів, кожен з яких буде здатний виробляти п’ять мільйонів кубічних метрів газу на рік.

Про "Галс Агро"

"Галс Агро" - український холдинг, що спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички і виробництві м'ясопродуктів. Група також займається виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії, має 4 біогазові комплекси в Київській та Чернігівській областях. Загальна проєктна потужність складає 14,7 МВт генерації "зеленої" електроенергії.

З 2021 року компанія реалізує два проєкти з виробництва біометану. У 2023 році на Линовицькому біогазовому комплексі було запущено виробництво першого промислового біометану.

За даними YouControl, керівником ТОВ "Галс Агро" є Сергій Кравчук, кінцеві бенефіціари – Сергій Кравчук (15%) та ТОВ "Галс-К ЛТД" (Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов, Володимир Гавриленко, Микола Гавриленко). Сергій Кравчук також є керівником ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія", що закачує біометан до ПСГ.