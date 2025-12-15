В 2026 году в Украине могут заработать пять новых биометановых заводов

В 2026 году в Украине может заработать пять новых биометановых заводов общей мощностью 20 млн куб. м биометана в год. Об этом Delo.ua рассказал глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

"Я думаю в следующем году четыре-пять новых проектов будут запущены. Каждый из них будет производить до 5 млн куб. м газа в год в общей сложности это будет 20 млн куб. м", - сказал эксперт.

По его словам, Украина начала экспортировать биометан относительно недавно и украинские предприниматели не спешат массово инвестировать в биометановые проекты, наблюдая за пионерами в этой отрасли. При этом компаниям, которые уже экспортируют биометан в ЕС, необходимо проходить сложные бюрократические процедуры. Необходимо доказывать происхождение биометана на этапах закачки в газораспределительные сети, транспортировки по газотранспортной системе, а также на этапе закачки и поднятия в поднятие из подземных газохранилищ. После этого производители должны доказать, что биометан отвечает критериям ЕС.

"Более полугода назад наши производители подали соответствующий пакет документов в Еврокомиссию и неделю назад им пришли ответы. В целом ответы положительные, но есть ряд уточнений, которые нужно исправить. После этого мы надеемся, что первый этап будет пройден", — говорит Гелетуха.

Эксперт отметил, что сейчас есть желание европейских покупателей покупать украинский биометан, а с украинской стороны принята необходимая нормативная база. Однако при этом они не получают "зеленую премию", это финансовая надбавка, которую государство выплачивает производителям экологически чистой энергии, чтобы сделать ее конкурентоспособной на рынке. Так что вместо цены в €900/тыс. куб. м украинские производители зарабатывают €750-€800/тыс. куб. м (при этом себестоимость производства биометана составляет около €650/тыс. куб. м)

Сколько биометановых заводов сейчас работают в Украине

Завод "Галс Агро", Черниговская область, мощность - 3 млн куб.м/год, подключение - ГРМ.

Группа компаний Vitargo, Хмельницкая область, мощность – 3 млн куб.м/год, подключение – ГРМ.

"ЮМ Ликвид Газ", Винницкая область, мощность – 11 млн куб.м/год, подключение - Bio LNG.

МХП, Винницкая область, мощность – 24 млн куб.м/год, подключение – Bio LNG.

МХП, Днепропетровская область, мощность – 11 млн куб.м/год, подключение – ГРМ.

Еще один биометановый завод, запуск которого ожидается в течение нескольких недель - "Теофипольская энергетическая компания" в Хмельницкой области. Его мощность составляет 56 млн куб.м/год, и в отличие от других производств он подключен не к газораспределительным сетям, а к газотранспортной системе. Таким образом, сейчас в Украине производят 52 млн куб. м биометана в год, а к концу года мощность будет увеличена до 108 млн куб. м. При этом весь объем биометана идет на экспорт.

Экспорт биометана

6 февраля 2025 Украина впервые экспортировала биометан в Европу. Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Также компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского bio-LNG в Европейский Союз.

В июне ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро", впервые экспортировала биометан собственного производства. Покупателем стала германская Uniper.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.