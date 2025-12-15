У 2026 році в Україні можуть запрацювати п'ять нових біометанових заводів загальною потужністю 20 млн куб. м біометану на рік. Про це Delo.ua розповів голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"Я думаю в наступному році чотири-п'ять нових проєктів буде запущено. Кожен з них буде виробляти до 5 млн куб. м газу на рік загалом це буде 20 млн куб. м", — сказав експерт.

За його словами Україна почала експортувати біометан відносно нещодавно й українські підприємці не поспішають масово інвестувати в біометанові проєкти, спостерігаючи за піонерами в цій галузі. При цьому компаніям, які вже експортують біометан в ЄС необхідно проходити складні бюрократичні процедури. Потрібно доводити походження біометану на етапах закачування в газорозподільчі мережі, транспортування по газотранспортній системі, а також на етапі закачки та підняття в підняття з підземних газосховищ. Після цього виробники мають довести, що біометан відповідає критеріям ЄС.

"Більш як пів року тому наші виробники подали відповідний пакет документів до Єврокомісії й тиждень тому їм прийшли відповіді. В цілому відповіді позитивні, але є ряд уточнень, які треба виправити. Після цього ми сподіваємося що перший етап буде пройдено", — говорить Гелетуха.

Експерт зауважив, що наразі є бажання європейських покупців купувати український біометан, а з українського боку ухвалено необхідну нормативну базу. Однак при цьому вони не отримують "зелену премію", це фінансова надбавка, яку держава виплачує виробникам екологічно чистої енергії, щоб зробити її конкурентоспроможною на ринку. Тож замість ціни в €900/тис. куб. м українські виробники заробляють €750-€800/тис. куб. м (при цьому собівартість виробництва біометану складає близько €650/тис. куб. м)

Скільки біометанових заводів зараз працюють в Україні

Завод "Галс Агро", Чернігівська область, потужність – 3 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

Група компаній Vitargo, Хмельницька область, потужність – 3 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

"ЮМ Ліквід Газ", Вінницька область, потужність – 11 млн куб.м/рік, підключення — Bio LNG.

МХП, Вінницька область, потужність – 24 млн куб.м/рік, підключення — Bio LNG.

МХП, Дніпропетровська область, потужність – 11 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

Ще один біометановий завод, запуск якого очікується протягом кількох тижнів — "Теофіпольська енергетична компанія" у Хмельницькій області. Його потужність складає 56 млн куб.м/рік, і на відміну від інших виробництв він підключений не до газорозподільчих мереж, а до газотранспортної системи. Таким чином наразі в Україні виробляють 52 млн куб. м біометану на рік, а до кінця року потужність буде збільшено до 108 млн куб. м. При цьому увесь обсяг біометану йде на експорт.

Експорт біометану

6 лютого 2025 року Україна вперше експортувала біометан до Європи. Першим експортером стала група компаній Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Також компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (bio-LNG) і здійснила першу поставку українського bio-LNG до Європейського Союзу.

У червні ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.