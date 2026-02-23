- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине построят новый биометановый завод мощностью 7 млн м³ в год
Агропромышленная группа “Пан Курчак” планирует построить биометановый завод, который будет производить более 7 млн м³ топлива ежегодно, используя отходы собственного производства.
Как пишет Delo.ua, об этом Agrotimes сообщил глава наблюдательного совета компании Сергей Горлач.
"Учитывая наличие собственного сырья, компания приняла решение об инвестициях в биометановый проект. Это обеспечит нам дополнительную стабильность и экологичность производства", - подчеркнул он.
Горлач добавил, что кроме биометана стратегия развития компании предусматривает дальнейшее обновление производственных мощностей, увеличение поголовья бройлеров, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью и активную экспансию на новые экспортные рынки.
Компания планирует инвестировать в персонал, цифровые решения и устойчивое развитие, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и стабильность бизнеса.
О "Пан Курчак"
Согласно данным Latifundist, агропромышленная группа "Пан Курчак", основанная в 2002 году, работает по принципу замкнутого технологического цикла. В сферу деятельности входит: выращивание зерновых, производство комбикормов, выращивание птицы, инкубация однодневных цыплят, производство мяса птицы.
Компания объединяет ряд предприятий, охватывающих выращивание зерновых на 25 тыс. га в Волынской и Ровенской областях.
Основным бенефициаром группы Сергей Мартыняк.
Сколько биометановых заводов сейчас работают в Украине
- Завод "Галс Агро", Черниговская область, мощность - 3 млн куб.м/год, подключение - ГРМ.
- Группа компаний Vitargo, Хмельницкая область, мощность – 3 млн куб.м/год, подключение – ГРМ.
- "ЮМ Ликвид Газ", Винницкая область, мощность – 11 млн куб.м/год, подключение - Bio LNG.
- МХП, Винницкая область, мощность – 24 млн куб.м/год, подключение – Bio LNG.
- МХП, Днепропетровская область, мощность – 11 млн куб.м/год, подключение – ГРМ.
Экспорт биометана
6 февраля 2025 года Украина впервые экспортировала биометан в Европу. Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.
Также компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского bio-LNG в Европейский Союз.
В июне ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро" впервые экспортировала биометан собственного производства Покупателем стала германская Uniper.
Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.