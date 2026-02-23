В Україні збудують новий біометановий завод потужністю 7 млн м³ на рік

Агропромислова група “Пан Курчак” планує збудувати біометановий завод, який вироблятиме понад 7 млн м³ палива щорічно, використовуючи відходи власного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це Agrotimes повідомив голова наглядової ради компанії Сергій Горлач.

"Зважаючи на наявність власної сировини, компанія ухвалила рішення про інвестиції в біометановий проєкт. Це забезпечить нам додаткову стабільність та екологічність виробництва", — підкреслив він.

Горлач додав, що окрім біометану стратегія розвитку компанії передбачає подальше оновлення виробничих потужностей, збільшення поголів’я бройлерів, розширення асортименту продукції з високою доданою вартістю та активну експансію на нові експортні ринки.

Компанія планує інвестувати в персонал, цифрові рішення та проєкти сталого розвитку, щоб забезпечити довгострокову конкурентоспроможність і стабільність бізнесу.

Про "Пан Курчак"

Згідно з даними Latifundist, агропромислова група "Пан Курчак", заснована у 2002 році, працює за принципом замкнутого технологічного циклу. В сферу діяльності входить: вирощування зернових, виробництво комбікормів, вирощування птиці, інкубація одноденних курчат, виробництво м'яса птиці.

Компанія об’єднує низку підприємств, що охоплюють вирощування зернових на 25 тис. га у Волинській та Рівненській областях.

Основним бенефіціаром групи є Сергій Мартиняк.

Скільки біометанових заводів зараз працюють в Україні

Завод "Галс Агро", Чернігівська область, потужність – 3 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

Група компаній Vitargo, Хмельницька область, потужність – 3 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

"ЮМ Ліквід Газ", Вінницька область, потужність – 11 млн куб.м/рік, підключення — Bio LNG.

МХП, Вінницька область, потужність – 24 млн куб.м/рік, підключення — Bio LNG.

МХП, Дніпропетровська область, потужність – 11 млн куб.м/рік, підключення — ГРМ.

Експорт біометану

6 лютого 2025 року Україна вперше експортувала біометан до Європи. Першим експортером стала група компаній Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Також компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (bio-LNG) і здійснила першу поставку українського bio-LNG до Європейського Союзу.

У червні ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.