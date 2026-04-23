Соняшник витісняє пшеницю: аграрії йдуть туди, де 50% рентабельності

соняшник
Аграрії збільшують посіви соняшнику, ріпаку та сої через вищу рентабельність олійних культур / Depositphotos

Українські аграрії змінюють структуру посівів: через низьку прибутковість зернових вони дедалі активніше переходять на олійні культури, рентабельність яких сягає 50% проти менш ніж 30% у пшениці. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко. 

За словами аналітиків, якщо до повномасштабної війни пшениця стабільно домінувала за площами, то вже з 2023 року ситуація змінилася — соняшник вийшов у лідери і зберігає цю позицію.

Падіння рентабельності зернових стало визначальним фактором. У 2022 році пшениця була збитковою, а в 2023-му працювала майже “в нуль”. Навіть у поточному сезоні її прибутковість залишається значно нижчою за олійні культури.

Натомість сегмент олійних демонструє стабільно високі фінансові показники:

  • соняшник — близько 48–50% рентабельності
  • ріпак і соя — також залишаються високорентабельними культурами
  • зернові (пшениця, кукурудза) — у межах 23–30%

Саме ця різниця формує нову модель агровиробництва.

Попри втрату частини територій, площі під олійними не лише відновилися, а й у ряді сегментів перевищили довоєнні показники. Це свідчить про системну зміну підходів — аграрії дедалі більше орієнтуються не на традиційну структуру посівів, а на економіку культур.

За прогнозами аналітиків, тенденція збережеться. Зокрема, у сезоні 2026/27 врожай соняшнику може зрости до 13,7 млн тонн за рахунок розширення площ і покращення врожайності.

Нагадаємо, ціни на соняшникову олію в українських портах досягли максимуму за останні чотири роки — близько 1320 доларів за тонну. Зростання триває вже кілька тижнів на тлі подорожчання нафти та обмеженої пропозиції сировини, що додатково підвищує прибутковість олійного сегмента. 

Автор:
Лариса Крупко