Ціни на соняшникову олію в портах України сягнули максимуму за 4 роки: скільки коштує тонна

Вартість олії в портах зросла до 1320 USD/т

В українських портах четвертий тиждень поспіль зафіксовано стрімке подорожчання нерафінованої соняшникової олії. 

Лише за останній місяць ціни попиту зросли на 30 USD/т, досягнувши позначки, якої ринок не бачив останні чотири роки.

Станом на 22 квітня 2026 року вартість продукції закріпилася на рівні 1320 USD/т СРТ-порт. 

Експерти пов’язують такий стрибок насамперед із ситуацією на світовому ринку. Подорожчання нафти потягнуло за собою ціни на всі рослинні олії.

Зокрема, зростання вартості пальмової та соєвої олій на міжнародних біржах автоматично підвищило інтерес трейдерів до українського соняшникового продукту.

Окрім зовнішнього впливу, ціни підштовхує внутрішня ситуація в Україні. Наразі спостерігається обмежена кількість пропозицій соняшника від аграріїв.

Виробники стримують продажі в очікуванні ще вищих цін, що змушує переробників підвищувати вартість закупівлі сировини. 

Нагадаємо, у 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб