Україна скоротить виробництво соняшникової олії на 10% цього маркетингового року

Очікується зниження виробництва олії до 4,6 млн тонн / Depositphotos

У 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в галузевій асоціації "Укроліяпром".

Ключові показники сезону 2025/26 МР

Згідно з останніми прогнозами, галузь очікує помітне просідання за кількісними показниками порівняно з минулим періодом:

  • Виробництво олії: близько 4,6 млн тонн (скорочення на 10%).
  • Експорт олії: 4,4 млн тонн (зниження на 6,4%).
  • Врожайність: впала на 16,8%, що є найнижчим результатом за останні 10 років.
  • Площі збирання: скоротилися на 7,8%.

Ціни рятують виручку

Водночас, за оцінками ННЦ "Інститут аграрної економіки", рентабельність вирощування соняшнику у 2025 році становила 54,7%, що є одним із найвищих показників серед культур.

Попри фізичне зменшення обсягів виробництва, аграрії не прогнозують втрат у доходах.

Навпаки, спостерігається тенденція до зростання валютної виручки. Це пояснюється стрімким підвищенням світових цін на соняшникову олію, що повністю компенсує кількісний дефіцит.

Окремо аналітики звертають увагу на поступову трансформацію сектору. Зокрема, у поточному маркетинговому році спостерігається збільшення переробки ріпаку та сої всередині країни при одночасному скороченні експорту цієї сировини.

Такий підхід дозволяє частково компенсувати дефіцит соняшнику та забезпечити завантаження виробничих потужностей, а також свідчить про перехід галузі від експорту сировини до продукції з більшою доданою вартістю, вважають в асоціації.

Нагадаємо, зростання котирувань на українську соняшникову олію в портах Чорного моря спровокувало чергову хвилю подорожчання соняшнику на внутрішньому ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб