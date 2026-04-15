Виробництво соняшника в Україні скоротиться до 12,8 млн тонн: як це вплине на ринок олії

У сезоні 2026/27 в Україні очікується зниження виробництва основних олійних культур. Врожай соняшника може скоротитися на 15% до 12,8 млн т, ріпаку — на 8% до 4 млн т, а сої — на 24% до 4,7 млн т.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Зернової біржі.

Згідно з останніми прогнозами, незважаючи на збільшення площ під соняшником на 6% (до 5,4 млн га), загальний збір культури знизиться. Площі під соєю скоротяться на 11% до 1,8 млн га.

Зазначається,що загальна площа під олійними становитиме 8,6 млн га, що відповідає середньому показнику за останні 5 років.

Наразі переробні потужності в Україні (як великі, так і малі підприємства) оцінюються у 20 млн т на рік. Прогнозується, що у 2026/27 МР Україна збільшить обсяги переробки соняшника на 1,7 млн т до 12,7 млн т, ріпаку – на 0,9 млн т до 2 млн т, проте скоротить переробку сої на 0,1 млн т до 3 млн т.

Відповідно, виробництво соняшникової олії виросте на 15% до 5,5 млн т, ріпакової – на 25% до 820 тис т, а соєвої зменшиться на 3% до 551 тис т.

Завдяки нарощуванню переробки, експорт соняшникової олії виросте до 5 млн т, а ріпакової — на 84% до 825 тис. т. Експорт соєвої олії незначно зменшиться до 550 тис. т. Основним ринком збуту для української продукції залишається Європейський Союз.

Нагадаємо, у 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.