Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробництво соняшника в Україні скоротиться до 12,8 млн тонн: як це вплине на ринок олії

соняшник
Виробництво соняшника в Україні скоротиться / Depositphotos

У сезоні 2026/27 в Україні очікується зниження виробництва основних олійних культур. Врожай соняшника може скоротитися на 15% до 12,8 млн т, ріпаку — на 8% до 4 млн т, а сої — на 24% до 4,7 млн т.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Зернової біржі.

Згідно з останніми прогнозами, незважаючи на збільшення площ під соняшником на 6% (до 5,4 млн га), загальний збір культури знизиться. Площі під соєю скоротяться на 11% до 1,8 млн га.

Зазначається,що загальна площа під олійними становитиме 8,6 млн га, що відповідає середньому показнику за останні 5 років.

Наразі переробні потужності в Україні (як великі, так і малі підприємства) оцінюються у 20 млн т на рік. Прогнозується, що у 2026/27 МР Україна збільшить обсяги переробки соняшника на 1,7 млн т до 12,7 млн т, ріпаку – на 0,9 млн т до 2 млн т, проте скоротить переробку сої на 0,1 млн т до 3 млн т.

Відповідно, виробництво соняшникової олії виросте на 15% до 5,5 млн т, ріпакової – на 25% до 820 тис т, а соєвої зменшиться на 3% до 551 тис т.

Завдяки нарощуванню переробки, експорт соняшникової олії виросте до 5 млн т, а ріпакової — на 84% до 825 тис. т. Експорт соєвої олії незначно зменшиться до 550 тис. т. Основним ринком збуту для української продукції залишається Європейський Союз.

Експерти зазначають, що Україна залишиться одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, а основним ринком збуту олійних культур та продуктів їх переробки буде ЄС.

Нагадаємо, у 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб
