Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Подсолнечник вытесняет пшеницу: аграрии идут туда, где 50% рентабельности

Аграрии увеличивают посевы подсолнечника, рапса и сои из-за более высокой рентабельности масличных культур / Depositphotos

Украинские аграрии изменяют структуру посевов: из-за низкой доходности зерновых они все активнее переходят на масличные культуры, рентабельность которых достигает 50% против менее 30% у пшеницы.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает аналитик информационно-аналитического агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

По словам аналитиков, если до полномасштабной войны пшеница стабильно доминировала по площадям, то уже с 2023 года ситуация изменилась – подсолнечник вышел в лидеры и сохраняет эту позицию.

Падение рентабельности зерновых стало определяющим фактором. В 2022 году пшеница была убыточной, а в 2023-м работала почти "в ноль". Даже в текущем сезоне ее доходность остается значительно ниже масличных культур.

А сегмент масличных демонстрирует стабильно высокие финансовые показатели:

  • подсолнечник - около 48-50% рентабельности
  • рапс и соя – также остаются высокорентабельными культурами
  • зерновые (пшеница, кукуруза) - в пределах 23-30%

Именно эта разница формирует новую модель агропроизводства.

Несмотря на потерю части территорий, площади под масличными не только восстановились, но и в ряде сегментов превысили довоенные показатели. Это свидетельствует о системном изменении подходов — аграрии все больше ориентируются не на традиционную структуру посевов, а на экономику культур.

По прогнозам аналитиков, тенденция сохранится. В частности, в сезоне 2026/27 урожай подсолнечника может возрасти до 13,7 млн. тонн за счет расширения площадей и улучшения урожайности.

Напомним, цены на подсолнечное масло в украинских портах достигли максимума за последние четыре года - около 1320 долларов за тонну. Рост продолжается уже несколько недель на фоне удорожания нефти и ограниченного предложения сырья, что дополнительно повышает доходность масличного сегмента.

Автор:
Лариса Крупко