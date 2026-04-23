Подсолнечник вытесняет пшеницу: аграрии идут туда, где 50% рентабельности

Украинские аграрии изменяют структуру посевов: из-за низкой доходности зерновых они все активнее переходят на масличные культуры, рентабельность которых достигает 50% против менее 30% у пшеницы.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает аналитик информационно-аналитического агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

По словам аналитиков, если до полномасштабной войны пшеница стабильно доминировала по площадям, то уже с 2023 года ситуация изменилась – подсолнечник вышел в лидеры и сохраняет эту позицию.

Падение рентабельности зерновых стало определяющим фактором. В 2022 году пшеница была убыточной, а в 2023-м работала почти "в ноль". Даже в текущем сезоне ее доходность остается значительно ниже масличных культур.

А сегмент масличных демонстрирует стабильно высокие финансовые показатели:

подсолнечник - около 48-50% рентабельности

рапс и соя – также остаются высокорентабельными культурами

зерновые (пшеница, кукуруза) - в пределах 23-30%

Именно эта разница формирует новую модель агропроизводства.

Несмотря на потерю части территорий, площади под масличными не только восстановились, но и в ряде сегментов превысили довоенные показатели. Это свидетельствует о системном изменении подходов — аграрии все больше ориентируются не на традиционную структуру посевов, а на экономику культур.

По прогнозам аналитиков, тенденция сохранится. В частности, в сезоне 2026/27 урожай подсолнечника может возрасти до 13,7 млн. тонн за счет расширения площадей и улучшения урожайности.

Напомним, цены на подсолнечное масло в украинских портах достигли максимума за последние четыре года - около 1320 долларов за тонну. Рост продолжается уже несколько недель на фоне удорожания нефти и ограниченного предложения сырья, что дополнительно повышает доходность масличного сегмента.