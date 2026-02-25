Енергія з ріпаку та сої: який потенціал виробництва біодизелю має Україна

Виробництво біодизелю в Україні стає стратегічним рішенням для енергетичної безпеки. Наявність понад 16 тисяч потенційних постачальників сировини дозволяє формувати виробничі кластери з потужністю 20–100 тис. тонн пального на рік. Найбільше таких компаній зосереджені на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YC.Market.

Регіональні центри сировини

Найвища концентрація постачальників (понад 1000 компаній на область) зосереджена у таких регіонах:

Кіровоградська область — 1712 компаній;

Дніпропетровська область — 1532;

Полтавська область — 1418;

Вінницька область — 1357;

Одеська область — 1221.

У розрізі міст найбільше агропідприємств зареєстровано в Києві (179), Миколаєві (83) та Кропивницькому (56).

Провідні виробники сировини

До списку компаній, що обробляють найбільші площі під олійні культури (ріпак, соя, соняшник), входять:

ПрАТ"Зернопродукт МХП";

ТОВ "Енселко Агро";

СТОВ "Дружба-Нова";

ТОВ "НВФ "Урожай";

ПП "Західний Буг";

ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля";

ПрАТ "Світанок-Сервіс";

ТОВ "Україна 2001";

ПП "Аграрна компанія 2004";

ТОВ "ПК "Зоря Поділля".

Законодавче регулювання

У 2024 році Україна ухвалила зміни щодо обов'язкового використання біокомпонентів у паливі. З 2025 року діє вимога щодо додавання 5% біоетанолу до бензинів. Для біодизеля вже визначено критерії сталості та механізми сертифікації, що відкриває шлях до встановлення обов'язкових квот у майбутньому.

Перспективи розвитку

Україна має всі передумови для створення розгалуженого ринку біодизельного палива, насамперед завдяки сильній сировинній базі. Більшість олійних культур, придатних для виробництва біодизелю, можуть вирощуватися на українських полях. Це і традиційні культури – озимий та ярий ріпак, соняшник, соя та інші (гірчиця, льон олійний, рицина, рижій, коноплі олійні).

Оптимальною для біодизельного заводу вважається потужність від 20 до 100 тисяч тонн на рік. Це забезпечує мінімальну собівартість та швидку окупність проєкту. Розвиток цієї галузі в Україні дозволить замістити імпортні нафтопродукти та виконати кліматичні зобов'язання щодо зниження викидів CO2.

Світовий ринок

Біодизель є відновлюваним аналогом дизельного пального, що виробляється шляхом трансестерифікації рослинних олій або тваринних жирів. Продукт є екологічно безпечним: він розкладається у довкіллі на 99% протягом місяця.

Серед країн світу лідерами виробництва (дані за 2023–2025 роки) є:

Індонезія — близько 14 млрд л (28% ринку) завдяки використанню пальмової олії;

Європейський Союз — 13 млрд л (26% ринку), лідери — Німеччина, Франція та Іспанія;

Бразилія — 8 млрд л, переважно з соєвої олії;

США — 6 млрд л, сировина: соя та тваринні жири.

Раніше повідомлялося, що агропромислова група "Пан Курчак" планує збудувати біометановий завод, який вироблятиме понад 7 млн м³ палива щорічно, використовуючи відходи власного виробництва.