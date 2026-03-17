В Украине запустили новый биометановый завод: какая мощность

завод по производству биометана
В Украине начал работу шестой завод по производству биометана / ExPro

В Украине введен в эксплуатацию новый биометановый завод, принадлежащий "Теофипольской энергетической компании".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха,   передает   ExPro.

Что известно о новом заводе

Отмечается, что новый завод крупнейший в отрасли — его проектная мощность составляет около 56 млн куб. м биометана ежегодно.

После запуска предприятия общее количество производителей биометана в Украине выросло до шести, а суммарная мощность достигла 106 млн куб. м в год.

На сегодняшний день из шести действующих предприятий четыре подают биометан в газопроводы (три — в газораспределительные сети, одно — в ГТС), еще два производят био-LNG — сжиженный биометан, транспортируемый по криоцистернам.

Особенностью завода является прямое подключение к газотранспортной системе, позволяющее непосредственно интегрировать биометан в магистральные потоки газа. Это отличает его от большинства других производителей, работающих через газораспределительные сети.

Гелетуха рассказал, что уже в этом году в Украине заработает еще один, седьмой биометановый завод.

Но, несмотря на активизацию запусков, объемы производства остаются пока незначительными в масштабах рынка.

Общая мощность биометанового сектора составляет около 0,1 млрд. куб. м в год, в то время как внутреннее потребление природного газа в Украине оценивается на уровне около 20 млрд куб. м ежегодно.

Экспорт биометана

В 2025 году Украина впервые начала   экспорт биометана   в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил приблизительно 11,2 млн. м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.

  • MHP Group   — один из крупнейших производителей биометана и bio-LNG.
  • Vitagro Group – первый экспортер биометана (≈3 млн м³/год, Хмельницкая область).
  • Gals Agro   — завод в Черниговской области (≈3 млн. м³/год).
  • YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — производство сжиженного биометана из агросырья.

Как рассказывал Гелетуха, в 2026 году в Украине могут заработать   пять новых биометановых заводов   общей мощностью 20 млн. куб. м биометана в год.

Автор:
Светлана Манько