Правительство одобрило план производства 2,1 млрд кубометров биометана
Правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Биометан в Украине
Кабинет Министров Украины утвердил программу развития производства биометана до 2035 года. Целью документа является развитие отрасли возобновляемых газов, привлечение инвестиций и усиление энергетической безопасности страны.
Программа предусматривает активное развитие производства биометана и его экспорт в страны Европейского Союза. Это, в частности, должно помочь ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также укрепить энергетическую устойчивость Украины.
Среди ключевых направлений программы:
- строительство новых биометановых заводов;
- модернизация существующих биогазовых установок;
- создание инвестиционных стимулов для бизнеса;
- дерегуляция процедур подключения производителей к газотранспортной и газораспределительной системе.
Правительство определило амбициозные цели: к 2030 году планируется достичь производства 1 млрд кубометров биометана в год, а к 2035 году - увеличить объем до 2,1 млрд кубометров.
На первом этапе реализации программы предполагается запуск не менее восьми биометановых заводов, а также формирование институциональной базы для функционирования рынка.
Кроме того, утвержден план мер по реализации программы. Уже в этом году Украина планирует получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, начать работу по соглашению о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утвердить новые правила качества природного газа.
Экспорт биометана
В 2025 году Украина впервые начала экспорт биометана в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил примерно 11,2 млн м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.