Правительство одобрило план производства 2,1 млрд кубометров биометана

Правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Биометан в Украине

Кабинет Министров Украины утвердил программу развития производства биометана до 2035 года. Целью документа является развитие отрасли возобновляемых газов, привлечение инвестиций и усиление энергетической безопасности страны.

Программа предусматривает активное развитие производства биометана и его экспорт в страны Европейского Союза. Это, в частности, должно помочь ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также укрепить энергетическую устойчивость Украины.

Среди ключевых направлений программы:

строительство новых биометановых заводов;

модернизация существующих биогазовых установок;

создание инвестиционных стимулов для бизнеса;

дерегуляция процедур подключения производителей к газотранспортной и газораспределительной системе.

Правительство определило амбициозные цели: к 2030 году планируется достичь производства 1 млрд кубометров биометана в год, а к 2035 году - увеличить объем до 2,1 млрд кубометров.

На первом этапе реализации программы предполагается запуск не менее восьми биометановых заводов, а также формирование институциональной базы для функционирования рынка.

Кроме того, утвержден план мер по реализации программы. Уже в этом году Украина планирует получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, начать работу по соглашению о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утвердить новые правила качества природного газа.

Экспорт биометана

В 2025 году Украина впервые начала экспорт биометана в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил примерно 11,2 млн м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.