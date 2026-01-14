Запланована подія 2

Спрос на павербанки у Comfy вырос почти на 300%

повербанк
В настоящее время в магазинах Comfy наблюдается бум на энергосберегающие товары. / Shutterstock

Сеть магазинов бытовой техники и электроники Comfy зафиксировала резкий рост интереса к товарам автономного питания, в частности, спрос потребителей к павербанкам с октября 2025 по январь 2026 года увеличился почти на 300%.

Об этом сообщил Андрей Гречин, руководитель департамента "Аксессуары" Comfy Delo.ua

В компании отметили, что системный рост спроса наблюдается во всех ключевых категориях автономного питания – генераторах, зарядных станциях и павербанках. Популярность этих товаров росла в течение года, а особый скачок произошел в последние четыре месяца, что связано с массированными обстрелами, атаками россии на энергетическую инфраструктуру Украины и сложными погодными условиями.

"В январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на павербанки вырос на 81%, зарядные станции — на 56%, а генераторы — на 49%. В то же время, если анализировать период с октября 2025 по январь 2026 года, рост был еще более ощутим, 2% а павербанки - 274%", - сообщил Андрей Гречин.

Наибольший интерес покупателей, по словам Гречина, приходится на практические и универсальные решения. Среди павербанков более 40% продаж формируют модели емкостью 20 000 мАч. В категории зарядных станций около трети продаж занимают компактные модели мощностью 1000–1500 Вт, оптимально подходящие для дома и базовые потребности. Среди генераторов лидируют бензиновые модели до 1,9 кВт, обеспечивающие более 50% продаж в своей категории.

В Comfy признают, что на рынке наблюдается заметный дефицит зарядных станций.

"Несмотря на то, что мы заранее готовимся к пиковым нагрузкам, увеличиваем складские запасы и постоянно сотрудничаем с поставщиками, технику часто доставляют только под предварительный заказ, а средний срок поставки составляет от двух до четырех недель. Из-за этого иногда возникает нехватка самых популярных моделей", — объясняет Андрей Гречин.

Он добавляет, что компания делает все возможное для того, чтобы оперативно пополнять ассортимент и обеспечить покупателей необходимыми автономными решениями.

Ранее мы сообщали, что после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и веерных отключений света по Украине в магазинах зафиксировали резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения.

Автор:
Елена Черкасец