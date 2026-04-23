Курс валют на 23 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двадцать две копейки, в то же время евро подешевел сразу на сорок копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.04.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,89 грн (-22 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,50 грн (-40 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,13 грн (-14 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,72/43,85
|Евро
|51,50/51,70
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,60/44,20
|51,65/52,40
|Ощадбанк
|43,60/ 44,30
|51,60/52,50
|12,30/12,80
|ПУМБ
|43,60/ 44,25
|51,60/52,45
|12,30/12,80
|Укргазбанк
|43,60/ 44,30
|51,60/52,40
|12,30/12,80
|Райффайзен
|43,70/ 44,12
|51,70/52,35
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.