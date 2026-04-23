Курс валют на 23 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двадцать две копейки, в то же время евро подешевел сразу на сорок копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.04.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,89 грн (-22 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,50 грн (-40 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,13 грн (-14 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,72/43,85 Евро 51,50/51,70 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,20 51,65/52,40 Ощадбанк 43,60/ 44,30 51,60/52,50 12,30/12,80 ПУМБ 43,60/ 44,25 51,60/52,45 12,30/12,80 Укргазбанк 43,60/ 44,30 51,60/52,40 12,30/12,80 Райффайзен 43,70/ 44,12 51,70/52,35

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.