Цены на нефть взлетели выше 100 долларов из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном

Цены на нефть начали расти в четверг, 23 апреля, после остановки мирных переговоров между Ираном и США. Обе страны сохранили ограничения на поток торговли через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,3% и зафиксировались на отметке 103,28 доллара за баррель. Параллельно с этим американская нефть WTI прибавила в цене 1,6%, достигнув 94,48 доллара.

Аналитики рынка отмечают, что этот рост подпитывается не только геополитикой, но и внутренними данными из США, где запасы бензина и дистиллятов сократились значительно более существенно, чем прогнозировали эксперты.

Кризис в Ормузском проливе

Ключевым фактором напряженности остается ситуация вокруг важнейшей транспортной артерии мира. Увлечение Ираном двух судов в среду стало очередным сигналом для рынков о нестабильности поставок.

Через этот узкий пункт традиционно проходит около пятой части ежедневного мирового объема нефти, однако транзит в настоящее время существенно ограничен. Специалисты банка ING подчеркивают, что надежды на скорейшее урегулирование в Персидском заливе тают, поскольку мирный процесс фактически остановился.

Рынок вынужден пересматривать свои прогнозы в сторону дефицита из-за постоянных перебоев с перевозками и демонстрации военной силы с обеих сторон.

Позиция Вашингтона

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп официально продлил срок прекращения огня, реальных сдвигов в отношениях не наблюдается.

Вашингтон продолжает поддерживать морскую блокаду иранской торговли силами ВМС. В то же время, иранская сторона в лице спикера парламента Мохаммада Бакера Калибафа заявляет о невозможности полного перемирия без снятия экономических ограничений.

Ситуацию усугубляет активность американских военных в азиатских водах, где были перехвачены по меньшей мере три иранских танкера.

Резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.