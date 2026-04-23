Ціни на нафту злетіли вище 100 доларів через відсутність прогресу в переговорах між США та Іраном

Ціни на нафту почали зростати у четвер, 23 квітня, після зупинки мирних переговорів між Іраном та США.О бидві країни зберегли обмеження на потік торгівлі через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 1,3% та зафіксувалися на позначці 103,28 долара за барель. Паралельно з цим американська нафта WTI додала в ціні 1,6%, досягнувши 94,48 долара.

Аналітики ринку зазначають, що це зростання підживлюється не лише геополітикою, а й внутрішніми даними зі США, де запаси бензину та дистилятів скоротилися значно суттєвіше, ніж прогнозували експерти.

Криза в Ормузькій протоці

Ключовим фактором напруженості залишається ситуація навколо найважливішої транспортної артерії світу. Захоплення Іраном двох суден у середу стало черговим сигналом для ринків про нестабільність поставок.

Через цей вузький пункт традиційно проходить близько п’ятої частини щоденного світового обсягу нафти, проте наразі транзит суттєво обмежений. Фахівці банку ING наголошують, що надії на швидке врегулювання в Перській затоці тануть, оскільки мирний процес фактично зупинився.

Ринок змушений переглядати свої прогнози у бік дефіциту через постійні перебої з перевезеннями та демонстрацію військової сили з обох сторін.

Позиція Вашингтона

Попри те, що президент США Дональд Трамп офіційно продовжив термін припинення вогню, реальних зрушень у відносинах не спостерігається.

Вашингтон продовжує підтримувати морську блокаду іранської торгівлі силами ВМС. Водночас іранська сторона в особі спікера парламенту Мохаммада Бакера Калібафа заявляє про неможливість повного перемир'я без зняття економічних обмежень.

Ситуацію погіршує активність американських військових в азійських водах, де було перехоплено щонайменше три іранські танкери.

Різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін.