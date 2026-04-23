ЕС и Словакия направят 101 млн евро в поддержку "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Европейская Комиссия и словацкий Eximbank заключили гарантийное соглашение для реализации масштабной инвестиционной программы по энергетической безопасности. Проект стоимостью 101 млн. евро направлен на стабилизацию украинских энергосетей и их дальнейшую интеграцию в европейский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подписание состоялось 22 апреля в рамках бизнес-саммита "Украина-ЕС" в Брюсселе.

Структура и механизмы финансирования

Программа "Энергетическая безопасность и стабильность энергосетей Украина-Словакия" базируется на смешанном финансировании, включающем гарантии, кредиты и гранты:

Гарантийный механизм ЕК: на сумму 69,5 млн. евро в пределах Ukraine Facility. Он покрывает 90% кредита от словацкого Eximbanka (общий объем кредита – 77,2 млн евро).

Грантовая составляющая: 18,8 млн евро предоставляет Словацкое агентство международного сотрудничества (SlovakAid).

Техническая помощь: дополнительные 4,4 млн. евро в поддержку реализации проектов.

Средства будут распределены между государственными компаниями "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Основной фокус сделан на усилении системы передачи электроэнергии и повышении устойчивости инфраструктуры к внешним шокам.

Роль партнеров-исполнителей

Генеральный директор Eximbanka Растислав Подгорец подчеркнул, что банк выступает не только кредитором, но и партнером-исполнителем ЕС, мобилизующим частный капитал и управляющим рисками. Задачей программы является обеспечение того, чтобы европейские ресурсы трансформировались в реальные объекты с измеряемым влиянием на энергобезопасность.

Сотрудничество со Словакией в этом направлении позволит ускорить техническую интеграцию Украины в энергосистему ENTSO-E и создать более надежные резервы мощности.

