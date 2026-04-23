Установка ГБО теряет смысл: почему газ для авто больше не спасает украинцев

автогаз
Установление ГБО теряет смысл:

В Украине установка газобаллонного оборудования на автомобиле стремительно теряет экономическую привлекательность из-за резкого удорожания сжиженного газа. Если еще в конце 2025 года автогаз оставался одним из самых дешевых видов горючего, весной 2026 года ситуация кардинально изменилась.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

За последние шесть месяцев средняя цена LPG выросла с 34–38 грн. за литр в ноябре 2025 года – январе 2026 года до 43 грн. в марте и уже 49 грн. в апреле. На фоне бензина А-95, который стоит около 74 грн за литр, разница уже не дает прежней экономии, особенно с учетом того, что расход газа обычно на 15–20% выше.

Мартовская статистика показала определенное оживление рынка переоборудования. За месяц официально зарегистрировали 1060 автомобилей с новым ГБО против 631 в феврале. В то же время это все еще ниже пиковых значений в прошлом году, когда в июле количество установок достигало 1284.

Эксперты считают, что мартовский всплеск был скорее реакцией водителей на рекордное подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались воспользоваться еще относительно дешевым газом. Однако уже в апреле тенденция может измениться из-за дальнейшего роста цен на LPG.

Средний возраст переоборудованных автомобилей в первом квартале 2026 года составил 16 лет. Это свидетельствует, что ГБО остается преимущественно способом удешевить содержание старого автопарка с высоким расходом топлива. Чаще всего газ устанавливали на Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee, Dodge Journey, а также Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Golf и Daewoo Lanos.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении цен на автогаз около 50 грн за литр рынок ГБО в Украине может резко сократиться. В таком случае переоборудование остается актуальным только для отдельных моделей с большими двигателями и коммерческого транспорта.

Добавим, с весны рынок установки ГБО в Украине сохраняет стабильные, хоть и невысокие темпы. Ежемесячно производится от 1000 до 1200 инсталляций. Основным драйвером спроса остается ценовая разница между газом и бензином.

Автор:
Татьяна Гойденко