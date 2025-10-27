Газ на авто: сколько украинцев установили ГБО в сентябре

С весны рынок установки газобаллонного оборудования (ГБО) в Украине сохраняет стабильные, хоть и невысокие темпы. Ежемесячно производится от 1000 до 1200 инсталляций. Основным драйвером спроса остается ценовая разница между газом и бензином.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой наИнститут исследований авторынка .

За год стоимость сжиженного газа снизилась с 37 грн/л до 34 грн/л, тогда как цены на бензин продолжали расти — с 56 грн/л до 58,6 грн/л.

Впрочем, рынок сдерживают несколько факторов: сокращение количества автомобилей с двигателями, пригодными для установки ГБО (атмосферные моторы без прямого впрыска), дополнительные расходы по сертификации после переоборудования, а также растущая доступность электромобилей.

Рейтинги брендов и моделей, которые в сентябре чаще всего переоборудовали для работы на газе, демонстрируют четкую тенденцию: водители ориентируются на практичные кроссоверы и семейные автомобили. В топе марок преобладают Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Ford – машины с проверенными атмосферными двигателями, особенно популярные на вторичном рынке.

Особое место занимают импортированные из США автомобили. Jeep, Ford, а также модели типа Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и Dodge Journey активно переводят на газ, ведь их большие атмосферные моторы обеспечивают максимальный экономический эффект от ГБО.

Наряду с ними стабильные позиции Skoda Octavia, Hyundai Tucson и Toyota RAV4 — модели, известные своей надежностью и ликвидностью. Часть из них имеет атмосферные версии, часто импортированные из США.

Классические "рабочие лошадки" типа Daewoo Lanos пока присутствуют в рейтингах, но их доля постепенно уменьшается: владельцы инвестируют в продление ресурса старших авто, однако рынок двигается в сторону больших машин с лучшим потенциалом экономии.

Аналитики добавляют, что установку ГБО в Украине больше всего стимулируют крупные и семейные автомобили, особенно привезенные из Северной Америки, где перевод на газ позволяет существенно снизить расходы на топливо.

Добавим, в августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установили на 1161 легковой автомобиль, что на 9,6% меньше, чем в июле и на 47,2% меньше, чем в августе прошлого года. Главной причиной установки ГБО остается экономия на топливе.