Конец эпохи Lanos: в сентябре украинцы списали почти 2 тыс. авто разных брендов

В сентябре 2025 года более 1,8 тысячи транспортных средств были окончательно сняты с учета из-за выбраковки. Такая тенденция свидетельствует о том, что автопарк Украины проходит этап "омоложения" — старые модели уходят в прошлое, уступая место более новому авто, активно импортируемому из-за рубежа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации из-за старости, износа или повреждения в ДТП, его снимают с учета в связи с выбраковкой.

Ежемесячно украинцы обращаются за этой процедурой около двух тысяч раз.

В течение сентября 2025 года украинцы подали 1454 заявления на списание легковых автомобилей, 323 грузовых и еще 61 автобусов.

По данным Института исследований авторынка, абсолютными лидерами по количеству выбраковок стали автомобили ВАЗ – от легендарных 2101 и 2106 до 2107 и 2109.

В топе появился и Daewoo Lanos – авто, формировавшее основу украинского парка в 2000-х годах. Сегодня оно постепенно выбывает из-за износа после многолетней службы в такси и коммерческих перевозках.

Также в рейтинг попали ГАЗ "Газель" и ГАЗ "Волга", что свидетельствует о постепенном "вымирании" старого коммерческого транспорта.

Большинство автомобилей выбраковывают из-за старости:

средний возраст легковушек - 27 лет,

грузовиков - 26,

автобусов - 24 года.

Это свидетельствует о постепенном омоложении автопарка Украины, который очищается от старейших машин, освобождая место для новых импортируемых из-за рубежа авто.

Самым старым транспортным средством, которое в сентябре окончательно сняли с учета, стал грузовой ГАЗ-51, выпущенный в 1953 году.

Этот настоящий ветеран пережил десятилетие истории – от коронации Елизаветы II и первого покорения Эвереста до появления легендарного Chevrolet Corvette. Более 70 лет службы сделали его самым долговечным автомобилем, официально покинувшим украинский автопарк в сентябре 2025 года.

В августе 2025 года было списано 1666 легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.