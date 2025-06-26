В Украине сняли с регистрации для выбраковки 130 тысяч автомобилей: как это сделать

С начала 2025 года в Украине было снято с регистрации для выбраковки 129 тысяч 175 автотранспортных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Украинцы списывают авто

Заметим, ежемесячно около 2,3 тысячи украинцев окончательно прощаются со своими авто, признавая их непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Процедура выбраковки, предоставляемая сервисными центрами МВД, превращает транспортное средство в металлолом с юридической точки зрения — после этого его невозможно повторно зарегистрировать.

Чаще украинцы окончательно прощались со следующими марками:

ВАЗ — 686 авто; ГАЗ — 214 авто; ЗАЗ — 93 авто; Daewoo — 85 авто; Opel — 81 авто.

Средний возраст транспортных средств, идущих на выбраковку, составляет 27 лет.

Как выбраковать транспортное средство

В МВД напомнили, как выбраковать транспортное средство. Для этого владельцу следует обратиться в сервисный центр МВД и написать соответствующее заявление.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Как отмечают в МВД, услуга по выбраковке транспортного средства безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Напомним, в мае 2025 украинцы приобрели новых автомобилей на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю продажи авто выросли на 11,2%. Среди марок лидируют Toyota, Volkswagen и Skoda.