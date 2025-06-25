Названы самые популярные подержанные легковые авто мая 2025 года

В мае 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 82 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке. Это на 7,6% больше, чем в апреле, однако на 49,1% меньше, чем в мае 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Такая разница с прошлогодними показателями объясняется завершением так называемого "бума переписываний", наблюдавшегося в тот период.

Какие марки чаще предпочитали украинцы

Как и в предыдущие месяцы, бесспорным лидером на рынке остался бренд Volkswagen. Его доля вдвое больше, чем у Renault, занявшего второе место по популярности. Третью строчку занял ВАЗ, а за ним разместился BMW, несколько уступая по количеству регистраций.

В рейтинге моделей первое место еще раз уверенно удерживает Volkswagen Passat, который в течение последнего года неизменно возглавлял список самых популярных легковушек. Также в тройку наиболее востребованных моделей вошли Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Средний возраст авто, сменявший владельца на внутреннем рынке в мае, остался неизменным — 15,8 года.

Сегмент премиальных авто

Интерес представляет и сегмент премиальных авто: несмотря на общий спад активности по сравнению с прошлым годом, украинцы приобрели 1 Maybach, 1 Aston Martin, 2 Lamborghini, 2 Ferrari, 5 Rolls-Royce, 13 Bentley и 18 Maserati.

Самым старым автомобилем, нашедшим нового владельца, стал Opel Olympia 1938 года выпуска — зеленое купе с двигателем объемом 1,5 л, напоминающее о длительной истории до сих пор остающихся в обращении автомобилей.

Напомним, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж.