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Украинцы покупают больше подержанных автомобилей из США: в мае импорт вырос на 12%
В мае 2025 года украинцы приобрели почти 4,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, свидетельствуют данные об импорте машин.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром.
Наибольшую часть среди этих авто — 44% — составляли бензиновые машины. На втором месте по популярности оказались электромобили, охватившие 40% ввозимых авто.
Гибридные автомобили составили 8%, дизельные – 5%, а доля авто с газобаллонным оборудованием составляла 3%.
В пятерку самых популярных моделей, ввезенных из США, вошли:
- Tesla Model Y — 526 авто;
- Tesla Model 3 — 453 авто;
- Ford Escape — 306 авто;
- Nissan Rogue — 240 авто;
- Jeep Cherokee — 233 авто.
Средний возраст "американских" авто, пополнивших украинский автопарк, составляет 5,8 года.
Добавим, что за май в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера, была из США.