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Українці купують більше вживаних авто з США: у травні імпорт зріс на 12%

авто
Українці купують більше вживаних авто з США / Укравтопром

У травні 2025 року українці придбали майже 4,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані про імпорт машин.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укравтопром.

Найбільшу частку серед цих авто — 44% — становили бензинові машини. На другому місці за популярністю опинилися електромобілі, які охопили 40% ввезених авто.

Гібридні автомобілі склали 8%, дизельні — 5%, а частка авто з газобалонним обладнанням становила 3%.

До п’ятірки найпопулярніших моделей, ввезених із США, увійшли:

  • Tesla Model Y — 526 авто;
  • Tesla Model 3 — 453 авто;
  • Ford Escape — 306 авто;
  • Nissan Rogue — 240 авто;
  • Jeep Cherokee — 233 авто.

Зазначається, що середній вік "американських" авто, що поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Додамо, що впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери, був із США.

Автор:
Тетяна Гойденко