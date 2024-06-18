Топ-5 найпопулярніших серед українців вживаних авто з США

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери, був із США.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - машини з бензиновими двигунами.

Більше третини (34%) - електромобілі.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США

1️. Tesla Model 3 - 396 од.;

2️. Tesla Model Y - 311 од.;

3️. Ford Escape - 279 од.;

4️. Jeep Cherokee - 233 од.;

5️. Volkswagen Passat - 224 од.

В "Укравтопромі" зазначили, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,9 року.

Ринок вживаних авто

У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Фото: ua.depositphotos.com