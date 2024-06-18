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Топ-5 найпопулярніших серед українців вживаних авто з США
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери, був із США.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.
Найбільша частка з цієї кількості (46%) - машини з бензиновими двигунами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Більше третини (34%) - електромобілі.
Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.
Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США
1️. Tesla Model 3 - 396 од.;
2️. Tesla Model Y - 311 од.;
3️. Ford Escape - 279 од.;
4️. Jeep Cherokee - 233 од.;
5️. Volkswagen Passat - 224 од.
В "Укравтопромі" зазначили, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,9 року.
Ринок вживаних авто
У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Фото: ua.depositphotos.com