Які авто з Китаю купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж травня українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 697 од. (+16%), а вживаними – 234 од. (-10%) од.

Як наголошують в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;

2. HONDA M-NV - 72 од.;

3. NISSAN Ariya - 58 од.;

4. BYD Song Plus - 48 од.;

5. CHERY Tiggo 4 Pro - 35 од.;

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 41 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.6 - 20 од.;

3. BUICK Envision - 15 од.;

4. POLESTAR 2 - 12 од.;

5. GEELY Emgrand 7 - 12 од.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.