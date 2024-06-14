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Які авто з Китаю купують українці: найпопулярніші моделі
Впродовж травня українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості новими були 697 од. (+16%), а вживаними – 234 од. (-10%) од.
Як наголошують в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
2. HONDA M-NV - 72 од.;
3. NISSAN Ariya - 58 од.;
4. BYD Song Plus - 48 од.;
5. CHERY Tiggo 4 Pro - 35 од.;
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 41 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.6 - 20 од.;
3. BUICK Envision - 15 од.;
4. POLESTAR 2 - 12 од.;
5. GEELY Emgrand 7 - 12 од.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.